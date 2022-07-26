Увечері 25 липня жителі Запоріжжя почули вибухи

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область із важкої артилерії. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Близько 22:00 25 липня жителі Запоріжжя почули вибухи. Місцева влада запевнила, що ніяких прильотів у місті не було. Гучні звуки долинали до Запоріжжя з області. Виявляється, так було чути, як працює важке артилерійське озброєння ворога.

«Обстрілів Запоріжжя чи «прильотів» у місті не зафіксовано, гучні звуки долинали до нас із області. Там працювало важке артилерійське озброєння ворога», – розповів він.

Він також закликав мешканців Запоріжжя зберігати спокій та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері 25 липня по всій країні прозвучала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Понад годину загроза ракетного удару була у всіх регіонах.

Сирени спершу пролунали у центральних, північних та південних регіонах, а згодом охопили всю країну. Станом на 23:38 у всіх областях України оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).

Також «холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео).

Читайте також: