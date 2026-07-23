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Атака на Павлоград: є загиблі, серед постраждалих – дворічна дівчинка (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Павлоград: є загиблі, серед постраждалих – дворічна дівчинка (оновлено)
У Павлограді пошкоджене підприємство харчової промисловості
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Через атаку РФ спалахнула пожежа

Сьогодні, 23 липня, російська терористична армія вдарила по Павлограду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Оновлення станом на 12:16

Ганжа зауважив, що троє людей загинули, щонайменше десять – дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. «Усі поранені у лікарні – медики надають необхідну допомогу», – додав він.

Оновлення станом на 12:42

19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих дворічна дівчинка. Про це повідомив Ганжа.

«Усі поранені у лікарні. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу», – наголосив очільник ОВА.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

До слова, минулої доби ворог завдав 92 удари по 30 населених пунктах Сумщини. Застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БпЛА різних типів.

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Теги: Дніпропетровщина війна

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