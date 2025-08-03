Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла

Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська

Станом на 3 серпня внаслідок удару російських військ по п'ятиповерхівці у Краматорську Донецької області 31 липня загинули вже чотири людини. Як передає «Главком», про це повідомляє ДСНС.

Як зазначається, кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до чотирьох, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів. Ще 13 людей зазнали поранень.

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фото: ДСНС

У місті відбулося руйнування двох під'їздів 5-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники негайно прибули на місце та почали ліквідовувати наслідки обстрілу.

Загалом рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², вже ліквідували.

Нагадаємо, 31 липня, окупанти вдарили по Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, ще 11 осіб отримали поранення. Також зруйновано багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС. «Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині. Загинула одна людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. На місці працюють надзвичайники», – йдеться у повідомленні.

До слова, 29 липня російські загарбники поранили чотирьох рятувальників. Так, у Костянтинівці на Донеччині ворожий безпілотник атакував надзвичайників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.