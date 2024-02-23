Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси

Унаслідок атаки сталася пожежа, яка охопила площу 500 м кв.

Унаслідок російського обстрілу у ніч на 23 лютого, на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 кв м. Відомо про трьох загиблих. Наразі завершено пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Будівля підприємства зазнала значних руйнувань, а внаслідок сталася пожежа, яка охопила площу 500 м.кв. «В ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла трьох осіб. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м. Роботи завершено», – йдеться у повідомленні.

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На місці працювали 34 рятувальники, було задіяно вісім одиниць пожежної техніки.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства, загинули люди. Зазначається, що ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136. Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси.

Пізно ввечері 22 лютого в Одесі пролунав вибух.