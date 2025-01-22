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Хотів сховатися в лікарні? Головного психіатра ЗСУ везуть до суду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хотів сховатися в лікарні? Головного психіатра ЗСУ везуть до суду
Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
фото з відкритих дежерл

Правоохоронці доставлять Друзя до суду для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу

Головний психіатр Збройних сил та заступник голови Центральної ВЛК Олег Друзь, у якого знайшли незадекларовані активи, намагався уникнути слідства після візиту СБУ та заднім числом ліг у лікарню. Про це стало відомо «Главкому» від джерел у правоохоронних органах.

Однак у лікарні, ймовірно, головний психіатр ЗСУ не провів багато часу. Оскільки станом на обід, 22 січня, вже зʼявилася інформація, що Друзя було виписано з медичного закладу. Правоохоронці доставлять його до суду для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

Зазначимо, інформацію про те, що Друзь «заднім числом ліг у лікарню з «ішемічним інсультом» оприлюднив військовий Олексій Бик. Згодом ці дані підтвердилися.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

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фото: ssu.gov.ua/СБУ

Згодом командування Медичних сил ЗСУ заявило про «нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини» після затримання головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за підозрою в незаконному збагаченні на $1 млн. Командування Медичних сил зауважує, що подібні ситуації підривають авторитет ЗСУ.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі
Навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі
фото з відкритих джерел

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

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Теги: міністр Міноборони Степан Полторак військові дружина майно громадянство дочка полковник

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