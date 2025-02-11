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Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України
Президент не пояснив, які саме території Україна вимагатиме повернути, однак запевнив, що «всі наші території важливі, тут немає пріоритету»
фото: Julia Kochetova/The Guardian

Зеленський знову сказав, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна могла виступати на них із «позиції сили»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі проведення перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, він запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем українських військових – на окуповані території України. Про це він сказав в інтерв’ю Guardian.

Водночас президент не пояснив, які саме території Україна вимагатиме повернути, однак запевнив, що «всі наші території важливі, тут немає пріоритету».

Зеленський також знову сказав, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна могла виступати на них із «позиції сили». Американські компанії, які захочуть вкладатися у відновлення України, отримають вигідні контракти та інвестиційні поступки.

«Ті, хто допомагають нам врятувати Україну, матимуть можливість відновити її разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Усі ці питання ми готові обговорити детально», – сказав він.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни між Україною та Росією, які планує представити президентові США вже в найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Келлог планує зібрати думки офіційних осіб під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться у п’ятницю. Окрім того, він відвідає Київ та інші європейські столиці, проте візит до Москви не передбачений.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.

Також на Мюнхенській конференції можуть відбутися кулуарні перемовини щодо України. «Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний – і ми маємо ознаки того, що так і буде – для досягнення прогресу у справі встановлення миру в Україні», – заявив голова MSC Крістоф Хойсген на пресконференції у Берліні.

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Теги: Володимир Зеленський Україна окуповані території президент обмін

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