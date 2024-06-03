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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року
Окупанти здійснили майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння
фото: 93 ОМБР

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 17 атак противника

Протягом доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 60 бойових зіткнень. Окупанти здійснили майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Ворог чотири рази намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни та у Серебрянському лісі. Три атаки відбито, ще одне бойове зіткнення триває біля села Терни. Противник успіху не має, втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Впродовж доби наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої обстановка залишається напруженою - триває бій.

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили сім спроб противника вклинитися в нашу оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Підрозділи нашого угруповання відбивали 17 атак противника. Українські захисники відбивають спроби російських окупантів прорватися. Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Зараз все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Українські захисники стримали три атаки окупантів у бік Старомайорського. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень, пять з яких успішно відбито нашими воїнами. Триває бій в районі Красногорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Російські загарбники безуспішно намагалися просунутися до Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

На плацдармах на лівому березі Дніпра, наші воїни п’ять разів дали жорстку відсіч російським загарбникам в районі Кринок.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap.live

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 831-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: окупанти Генштаб озброєння ворог

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