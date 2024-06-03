Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року

Окупанти здійснили майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 17 атак противника

Протягом доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе.

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 60 бойових зіткнень. Окупанти здійснили майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Куп’янському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

На Лиманському напрямку

Ворог чотири рази намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни та у Серебрянському лісі. Три атаки відбито, ще одне бойове зіткнення триває біля села Терни. Противник успіху не має, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Впродовж доби наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої обстановка залишається напруженою - триває бій.

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили сім спроб противника вклинитися в нашу оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

На Покровському напрямку

Підрозділи нашого угруповання відбивали 17 атак противника. Українські захисники відбивають спроби російських окупантів прорватися. Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Зараз все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку

Українські захисники стримали три атаки окупантів у бік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень, пять з яких успішно відбито нашими воїнами. Триває бій в районі Красногорівки.

На Оріхівському напрямку

Російські загарбники безуспішно намагалися просунутися до Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку

На плацдармах на лівому березі Дніпра, наші воїни п’ять разів дали жорстку відсіч російським загарбникам в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 831-й день повномасштабної війни в Україні.