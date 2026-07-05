Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times

Поліграф, «сухий закон», 200 цілей за 200 днів – усе це про «Кайрос», який атакував Москву

Батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадьяра» – пріоритетна ціль для росіян. Ось уже два тижні вони бомблять Москву, принижуючи кремлівського диктатора Володимира Путіна перед його народом і на світовій арені. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Підрозділ є вкрай засекреченим і раніше ніколи не спілкувався з пресою. Його бійці зобов’язані утримуватися від алкоголю, приховувати місце роботи від друзів і родини та регулярно проходити перевірку на поліграфі, щоб підтвердити, що не розкрили жодної секретної інформації.

«Ми намагаємося зробити війну надто дорогою, щоб вони не могли її продовжувати, і змусити їх піти на мир», – заявляє командир батальйону Рей, а потім додає завуальовану погрозу Путіну: «Для дрона немає різниці, що перед ним – нафтопереробний завод, порт чи Кремль».

«Кайрос», названий на честь грецького бога удачі та сприятливого моменту, вже досяг неабияких успіхів. 19 червня мешканці Москви прокинулися й побачили місто, оповите густим чорним димом від палаючого нафтопереробного заводу.

Дванадцять днів тому делегати Петербурзького міжнародного економічного форуму спостерігали, як другу столицю Росії затягує дим від нафтового терміналу, який палає.

«Ми тут творимо історію, – зазначає Панама, командир роти, який керує запуском БпЛА. – Кілька років тому Путін говорив усім, що може завоювати нас за три дні. Тепер він бачить, як горить Росія. Ми цього не починали, але ми їм відплачуємо. Справедливість настала».

Темп атак невблаганний: підрозділ майже щодня запускає далекобійні ударні дрони по Росії або завдає ударів середнього радіусу по окупованих територіях. Вони координуються зі спорідненими підрозділами, які іноді долучаються за допомогою нових українських крилатих ракет.

Атаки України й не думають зупинятися

За останній тиждень українські удари вразили вісім нафтогазових об’єктів, заводи з виробництва точних приладів для ракет і ракетного палива, а також військові логістичні склади – усе це в 12 російських регіонах.

У найвіддаленішому випадку дрони подолали щонайменше 1500 кілометрів від українського кордону. «Технології, якими ми сьогодні володіємо, означають, що війна більше не є чимось, що можна вести на чужій території, тримаючи її на відстані витягнутої руки. Вона повернеться до твого власного дому, – підкреслює Панама. – І коли ти відчуваєш запах війни, що палає, на порозі свого дому, ти сприймаєш її зовсім інакше, ніж коли просто дивишся картинку по телевізору».

Він віддає наказ, і один за одним вісім дронів злітають, кожен вистрілюється в сутінки ракетним прискорювачем, який яскраво спалахує й падає на землю, щойно в справу вступають пропелерні двигуни. Кожен залишає за собою клубок диму й стійкий запах сірки та деревного вугілля.

Напередодні ударів по Москві «Кайрос» два місяці планомірно знищував російські зенітні системи на підступах до міста. «Ми діємо як батальйон близько 200 днів і за цей період уразили приблизно 200 цілей», – пояснив Рей. Ці удари поставили Путіна та його командирів перед дилемою, додає він.

Тепер, якщо вони почнуть їх заміщати, якщо зосередять багато ППО навколо Москви, це відкриє безліч інших вразливих місць у різних регіонах – наприклад, у Криму, додав він.

Як створювався цей підрозділ

Рей і Панама – серед тих, хто вижив, вступивши в бій у перший же день війни, кинувшись захищати офіс президента України Володимира Зеленського. "У нас не було військового досвіду, і ми чекали на найманців «Вагнера». Це був найстрашніший час у моєму житті», – зазначає Рей.

Згодом вони увійшли до елітного підрозділу спецназу, який виконував штурмові та зачисні завдання, а потім Рея направили на базу армії США у Вісбадені (Німеччина), де він був офіцером зв’язку з союзниками України.

Там, за його словами, він багато дізнався про власні програми НАТО щодо «глибоких ударів» дронами. Повернувшись, він звернувся до Роберта Бровді, командувача Силами безпілотних систем України (СБС), з ідеєю створити власний батальйон.

Через сім місяців його зв’язки в НАТО, як і раніше, виявляються корисними, заявив він. «Ми зазвичай отримуємо досить хорошу розвідувальну інформацію від наших британських друзів, і ми це дуже цінуємо», – додав військовий.

«Кайрос» і 414-та бригада тепер відіграють ключову роль у далекобійних ударах СБС, які, за їхніми даними, різко збільшили масштаб операцій – збільшивши кількість далекобійних атак учетверо, а ударів дронами середнього радіусу – у 28 разів порівняно з минулим роком.

У підрозділі є іноземці, деякі – колишні бійці спецназу, серед них кілька британців, американців, європейців та один японець. Рей сподівається, що їхній успіх допоможе залучити більше добровольців – особливо серед солдатів, які усвідомлюють, що традиційні армії, в яких вони служать, застаріли.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.