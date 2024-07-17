У Луганську окупанти демонтували пам'ятники жертвам репресій та Голодомору

За словами представників окупаційної влади, демонтувати пам'ятники закликали «невдоволені луганчани»

У тимчасово окупованому Луганську окупанти демонтували пам’ятники жертвам сталінських репресій та Голодомору. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Таке рішення ухвалили місцеві депутати-колаборанти на сесії. Ніби надійшло звернення від «невдоволених луганчан». Тексту звернення у вільному доступі немає, як і прізвищ його авторів, бо їм потрібен був привід. Привід зробити це саме сьогодні. Заповнити свій інформаційний простір у роковини знищення росіянами пасажирського літака MH17», – написав Артем Лисогор.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на Луганщині жили близько 30 громадянин, які стали жертвами сталінського режиму. Загалом жертвами сталінських репресій стали зокрема десятки тисяч луганчан.

«За словами представників окупаційної влади, сталінського терору в нашому регіоні не було, а ці пам’ятники ображали патріотичні відчуття луганчан. 17 липня 2024 роки вони вчергове змінили історію Луганщини на свій лад», – наголосив начальник ОВА.

Пам’ятник жертвам репресій був установлений у вересні 1990 року з ініціативи громадськості міста та обласного «Меморіалу». Пам’ятник у вигляді стели з чорного граніту з вигравіруваним хрестом був на місці масових розстрілів – Гусинівському цвинтарі, де в 1977 році було виявлено поховання жертв репресій.

Пам'ятник жертвам масового голоду 1932–1933 років (Голодомору) був установлений у 2008 році. Повідомлялося, що до нього приносили квіти і після російської окупації міста.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії.