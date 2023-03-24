Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня

Російське командування активно продає нерухомість і вивозить свої сім'ї з Криму

Окупанти вивозять сім'ї та майно із Криму. Українці дізналися, скільки коштуватиме пісенний конкурс «Євробачення» у цьому році. СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ». Ці та інші події 24 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Окупанти тікають з Криму

Російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму. Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї в Росію.

Представник розвідки Юсов повідомив, що інших росіян окупаційна влада намагається заспокоїти: мовляв, усе йде за планом.

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Скільки коштуватиме «Євробачення»

Виступ гурту Tvorchi, який став переможцем Нацвідбору та представлятиме Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі, обійдеться в 3 млн грн.

Послуги надаватиме приватна компанія, яка займається організацією концертів та розкруткою українських виконавців. Згідно з договором, створення та доставка декорацій у Ліверпуль коштуватиме майже 766 тисяч грн. Відрядження команди – близько 700 тисяч, костюми – 193 тисячі, концертна графіка – майже 194 тисячі, фото і відео супровід – 128 тисяч, спецефекти для виступу – 128 тисяч. Оскільки Україна перемогла на «Євробаченні 2023», Tvorchi вийдуть на сцену в Ліверпулі лише один раз, минаючи півфінали.

До слова, гурт витратить на «Євробачення» найбільшу суму за останні три роки.

СБУ затримала агентів Кремля

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

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Україна вироблятиме власні дрони

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.