Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російське командування активно продає нерухомість і вивозить свої сім'ї з Криму

Окупанти вивозять сім'ї та майно із Криму. Українці дізналися, скільки коштуватиме пісенний конкурс «Євробачення» у цьому році. СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ». Ці та інші події 24 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Окупанти тікають з Криму

Російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму. Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї в Росію.

Представник розвідки Юсов повідомив, що інших росіян окупаційна влада намагається заспокоїти: мовляв, усе йде за планом. 

Скільки коштуватиме «Євробачення» 

Виступ гурту Tvorchi, який став переможцем Нацвідбору та представлятиме Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі, обійдеться в 3 млн грн.

Послуги надаватиме приватна компанія, яка займається організацією концертів та розкруткою українських виконавців. Згідно з договором, створення та доставка декорацій у Ліверпуль коштуватиме майже 766 тисяч грн. Відрядження команди – близько 700 тисяч, костюми – 193 тисячі, концертна графіка – майже 194 тисячі, фото і відео супровід – 128 тисяч, спецефекти для виступу – 128 тисяч. Оскільки Україна перемогла на «Євробаченні 2023», Tvorchi вийдуть на сцену в Ліверпулі лише один раз, минаючи півфінали.

До слова, гурт витратить на «Євробачення» найбільшу суму за останні три роки. 

СБУ затримала агентів Кремля

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Україна вироблятиме власні дрони

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня
Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
22K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
9155
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту