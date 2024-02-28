Окупанти вдарили авіабомбою по Харківщині: загинула шестирічна дівчинка та її дідусь
Від авіаудару постраждала і матір дівчинки, яка наразі перебуває у шоковому стані
У Великому Бурлуці на Харківщині внаслідок удару російською авіабомбою загинула шестирічна дівчинка та її дідусь. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Обстріляли залізничну станцію, зруйнували будівлю та вбили цивільних. Окупанти атакували смт Великий Бурлук. Попередньо – били авіабомбою. Маленькій дитині відірвало ноги – вона була на станції разом з мамою та 75-річним з дідусем. Він загинув на місці», – розповів він.
Болвінов додав, що дівчинку швидка довезла до лікарні, але врятувати її не вдалося. Під обстріл потрапила і її матір, яка дивом вижила і наразі перебуває в шоковому стані.
Пізніше пресслужба Національної поліції уточнила, що загиблому дідусю було 48 років. Інформація про обстріл керованими авіабомбами селища Великий Бурлук Куп'янського району надійшла до поліції о 16:50.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.
Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
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