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Окупанти вдарили авіабомбою по Харківщині: загинула шестирічна дівчинка та її дідусь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупанти вдарили авіабомбою по Харківщині: загинула шестирічна дівчинка та її дідусь
Внаслідок обстрілу залізничної станції та руйнування будівлі загинули цивільні
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Від авіаудару постраждала і матір дівчинки, яка наразі перебуває у шоковому стані  

У Великому Бурлуці на Харківщині внаслідок удару російською авіабомбою загинула шестирічна дівчинка та її дідусь. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Обстріляли залізничну станцію, зруйнували будівлю та вбили цивільних. Окупанти атакували смт Великий Бурлук. Попередньо – били авіабомбою. Маленькій дитині відірвало ноги – вона була на станції разом з мамою та 75-річним з дідусем. Він загинув на місці», – розповів він.

Болвінов додав, що дівчинку швидка довезла до лікарні, але врятувати її не вдалося. Під обстріл потрапила і її матір, яка дивом вижила і наразі перебуває в шоковому стані.

Пізніше пресслужба Національної поліції уточнила, що загиблому дідусю було 48 років. Інформація про обстріл керованими авіабомбами селища Великий Бурлук Куп'янського району надійшла до поліції о 16:50.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. 

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Теги: смерть Харківщина обстріл окупанти

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