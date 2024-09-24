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Президент Чехії заявив, що українські території залишаться під окупацією: реакція МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Чехії заявив, що українські території залишаться під окупацією: реакція МЗС
Президент Чехії заявив, що «найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією»
фото з відкритих джерел

Україна виходить із формули миру, в якій зафіксоване «виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів»

Міністерство закордонних справ відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Міністерство закордонних справ підкреслило, що Україна виходить із формули миру, в якій зафіксоване «виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну», – зазначає МЗС.

Міністерство закликало світ об’єднатись для втілення в життя «формули миру» та тиску на Росію, «щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права». «Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі.

Як зазначив лідер Чехії в інтерв'ю виданню The New York Times, в умовах, коли дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність щодо війни, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюдно», Україна «повинна бути реалістичною» щодо своїх перспектив повернення окупованих Росією територій.

«Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово». Але, додав він, це «тимчасове» може тривати роками» – сказав він.

Очільник Чехії вважає, що поняття «тимчасово» – може тривати роками. За словами Павела, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей.

До слова, план перемоги президента Володимира Зеленського містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних партнерів.

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Теги: МЗС війна Чехія Петр Павел окуповані території

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