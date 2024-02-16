Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За день ДТЕК повернув світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За день ДТЕК повернув світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
За перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин
фото: ДТЕК

Мережі та обладнання тут постійно руйнуються обстрілами

15 лютого фахівці ДТЕК змогли повернути світло понад 9 тисячам родин у 10 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини. Про це повідомляють у ДТЕК. 

Зазначається, що за останню добу енергетики повернули електропостачання майже 6 тис. родин на Донеччині.

Мережі та обладнання тут постійно руйнуються обстрілами, оскільки в області зберігається важка ситуація через активні бойові дії. Останнім часом почастішали й обстріли Дніпропетровської області. За 15 лютого на півдні регіону енергетикам вдалося відновити енергозабезпечення 3,2 тисяч домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову.

Вони розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, за перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Теги: ДТЕК обстріл ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели родину в останню путь
У Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян
12 лютого, 17:14
Сьогодні вранці Росія масовано атакувала Київ ракетами
Атака на Київ: є загиблі (фото)
7 лютого, 11:52
Як повідомляють ЗМІ, у день обстрілу в кафе перебувало багато силовиків
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
5 лютого, 16:15
Окупанти організували виробництво дронів в окупованому Бердянську
Окупанти організували виробництво дронів в окупованому Бердянську
3 лютого, 22:30
Зеленський наголосив, що енергетична ситуація в Україні значно відрізняється від тогорічної
Енергосистема України збережена, однак попереду багато випробувань – Зеленський
31 сiчня, 20:17
ДТЕК продовжує відновлювати пошкоджене обладнання та проводити планову ремонту кампанію на ТЕС
ДТЕК імпортував 226 тис. т вугілля для надійнішого проходження зими
31 сiчня, 15:21
На бойове чергування виведені два надводні та два підводні ракетоносії противника
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
28 сiчня, 13:09
Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області Сумщини
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
19 сiчня, 10:30
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
17 сiчня, 08:22

Події в Україні

СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»
СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»
За день ДТЕК повернув світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
За день ДТЕК повернув світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
Проти нас – не менше 15 тис. росіян: військові розповіли про ситуацію в Авдіївці
Проти нас – не менше 15 тис. росіян: військові розповіли про ситуацію в Авдіївці
Загроза балістики: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Загроза балістики: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
На Полтавщині пролунали вибухи
На Полтавщині пролунали вибухи
ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці
ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
20K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
18K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
15K
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
14K
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
11K
Фото дня: вирва від російської ракети у лісі біля Бучі

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua