Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)
Ворог атакував місто опівночі
У ніч на 15 січня російські окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака відбулася опівночі.
У результаті удару пошкоджені декілька аптек і магазин, понівечені два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило й п’ять господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
За добу ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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