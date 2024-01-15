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Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)
Понівечені дві п'ятиповерхівки
фото: Сергій Лисак/Facebook

Ворог атакував місто опівночі

У ніч на 15 січня російські окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака відбулася опівночі.

У результаті удару пошкоджені декілька аптек і магазин, понівечені два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило й п’ять господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин.

Люди не постраждали.

4 фото
На весь екран
фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.

За добу ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: Дніпропетровщина війна окупанти обстріл

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