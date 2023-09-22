Міноборони Данії визнало несправність танків Leopard, переданих Україні

Поульсен визнав, що в десяти танках, які вже знаходяться в Україні, є ряд дрібних несправностей

12 із 20 переданих Данією Україні танків Leopard 1A5 виявилися несправними. В десяти танках, які вже знаходяться в Україні, є ряд дрібних несправностей, які вже усуває українська сторона. Про це йдеться у письмовому брифінгу міністра оборони Данії Лунда Поульсена, з яким ознайомилася агенція TV2.

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За словами Поульсена, ще десять танків, які передали Україні, досі знаходяться в Польщі. Два з них мають серйозні несправності.

Зазначається, що Україна ще не навчила механіків, які б могли виправити такі дефекти, тому німецька оборона та компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочнуть ремонт вже наступного тижня.

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Танки надаються в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами, але Німеччина відповідає за оновлення машин. Всього планується поставка майже 100 таких танків.

Leopard 1A5 було знято з експлуатації оборонними відомствами Данії у 2005 році.

Нагадаємо, Данія погодилася надати Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1.

До слова, 12 вересня Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

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Також повідомлялося, що Данія надасть на відновлення України понад $43 млн.