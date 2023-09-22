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Міноборони Данії визнало несправність танків Leopard, переданих Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони Данії визнало несправність танків Leopard, переданих Україні
12 із 20 переданих Данією Україні танків Leopard 1A5 виявилися несправними
фото з відкритих джерел

Поульсен визнав, що в десяти танках, які вже знаходяться в Україні, є ряд дрібних несправностей

12 із 20 переданих Данією Україні танків Leopard 1A5 виявилися несправними. В десяти танках, які вже знаходяться в Україні, є ряд дрібних несправностей, які вже усуває українська сторона. Про це йдеться у письмовому брифінгу міністра оборони Данії Лунда Поульсена, з яким ознайомилася агенція TV2.

За словами Поульсена, ще десять танків, які передали Україні, досі знаходяться в Польщі. Два з них мають серйозні несправності.

Зазначається, що Україна ще не навчила механіків, які б могли виправити такі дефекти, тому німецька оборона та компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочнуть ремонт вже наступного тижня.

Танки надаються в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами, але Німеччина відповідає за оновлення машин. Всього планується поставка майже 100 таких танків.

Leopard 1A5 було знято з експлуатації оборонними відомствами Данії у 2005 році.

Нагадаємо, Данія погодилася надати Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1.

До слова, 12 вересня Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Також повідомлялося, що Данія надасть на відновлення України понад $43 млн.

Теги: танки Данія озброєння

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