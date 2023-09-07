Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
На місце події вже вирушили всі відповідні служби
Сьогодні, 7 вересня, окупанти обстріляли Запорізький район. Ворог для удару використав балістичне озброєння. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
«Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням», – розповів очільник регіону.
За його словами, на місце вже вирушили всі відповідні служби. «Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!» – додав Малашко.
Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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