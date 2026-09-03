Окупанти вдарили по складах у Дніпрі: спалахнула масштабна пожежа

Під час атаки могли бути пошкоджені об’єкти «Нової пошти»

Російська атака забрала життя двох людей, ще дев’ятеро дістали поранення

Російські війська 2 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа на продовольчих складах торговельної мережі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За оновленими даними, внаслідок удару загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. П’ятеро постраждалих залишаються в лікарнях, троє чоловіків, віком 45, 63 та 76 років, перебувають у важкому стані.

Водночас місцеві медіа повідомляли, що під час атаки могли бути пошкоджені об’єкти «Нової пошти». Сама компанія підтвердила пошкодження свого інноваційного терміналу в Дніпрі, однак не уточнила, чи йдеться саме про той складський об’єкт, який офіційно назвала ОВА. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки російського удару.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».