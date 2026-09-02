Окупанти атакували продуктові склади у Дніпрі: є загиблий та поранені

На місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби

Російський удар по Дніпру спричинив руйнування, під завалами загинув чоловік.

Російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, також є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Наразі відомо щонайменше про шістьох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. Крім того, внаслідок російської атаки загинув чоловік. Рятувальники деблокують його тіло з-під завалів.

На місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони розбирають завали та перевіряють територію, щоб з'ясувати, чи немає під ними інших людей. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський показав наслідки чергової російської атаки по Україні, зокрема удару по навчальному закладу в Києві. За його словами, російські «шахеди» вдарили по одному з університетів столиці саме під час занять.