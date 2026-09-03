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Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО
Рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах внаслідок обстрілів РФ
фото: ДСНС Київщини

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях

У ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), «Гербера» та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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