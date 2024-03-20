Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну
Якщо Путін помре, на заміну прийде хтось з його прихильників, адже диктатор усунув решту кандидатів
фото з відкритих джерел

Глен Грант заявив, що внаслідок санкцій $1 у країні-агресорці коштуватиме 1 млн рублів

Чутки про смерть диктатора Володимира Путіна з'являються регулярно. Водночас виникає логічне питання, чи могло б це змусити Росію зупинити кровопролитну війну проти України. Своїми думками щодо цього поділився підполковник британської армії у відставці та експерт у сфері реформи оборонних та безпекових організацій у Європі Глен Грант. Про це повідомляє видання Sestry.

Підполковника запитали, чи могла б змусити Росію зупинити війну смерть кремлівського диктатора. «Це складне питання. Наразі ми недостатньо знаємо про відносини між олігархами всередині країни. Але, я думаю, що скоріше на заміну Путіну прийде хтось з його прихильників, адже він усунув решту кандидатів», – припустив Глен Грант.

Водночас експерт зауважив, що у Москви закінчаться кошти, якщо посилити санкції. І внаслідок цього $1 коштуватиме у Росії 1 млн рублів. Грант нагадав приклад Італії наприкінці Другої світової війни. Тоді у країні ходила рейхсмарка. А свої заробітні плати люди буквально перевозили на тачках, адже банкнот було надзвичайно багато і була у них мінімальна цінність. «Якщо рубль піде цим шляхом, то в Росії могло б щось змінитися. Але поки що цього не сталося, і наразі не схоже, що станеться», – підполковник британської армії у відставці.

Глен Грант наголосив, що необхідно зробити значно більше, щоб Росію змусити підняти білий прапор. Водночас він додав, що намагається бути реалістом, але не має сумнівів, що ми здобудемо перемогу. Втім, потрібно буде докласти ще дуже багато зусиль для цього.

Нагадаємо, естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті.

Теги: санкції війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як наголосив Зеленський, якщо Україна отримає допомогу від США, то Сирський зможе почати відтісняти Росію
Україна готує два плани подальшого ведення війни
26 лютого, 21:10
Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії
Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії
28 лютого, 23:10
У 2017 році Микола Фурман прийшов на службу у батальйон поліції особливого призначення «Миротворець» у Київській області
Усе життя присвятив правоохоронній діяльності та захищав Україну. Згадаймо Миколу Фурмана
21 лютого, 09:00
Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу
Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною
22 лютого, 05:49
Українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари
Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50
25 лютого, 21:12
Малюська сподівається що екстрадувати кількох топ-посадовців вдасться влітку
Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди
4 березня, 15:05
За словами Зеленського, дієвість ініціативи можна буде оцінити лише тоді, коли боєприпаси отримають Сили оборони
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
6 березня, 17:42
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
10 березня, 13:53
Переможниця Олена Наговіціна заявляє, що не звертає уваги на негативні коментарі та вже приміряє корону
Росіяни розкритикували переможницю конкурсу краси «Королева Далекого Сходу»
15 березня, 13:05

Політика

Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
Масові страйки у Польщі. Фермери дали гучну обіцянку
Масові страйки у Польщі. Фермери дали гучну обіцянку
«Схема дотримання санкцій»: США і Туреччина ухвалили нове рішення проти Росії
«Схема дотримання санкцій»: США і Туреччина ухвалили нове рішення проти Росії
Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну
Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну
Росія намагається побудувати коаліцію з трьома країнами, аби протидіяти Заходу: аналіз ISW
Росія намагається побудувати коаліцію з трьома країнами, аби протидіяти Заходу: аналіз ISW
Канада розглядає купівлю українських дронів
Канада розглядає купівлю українських дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
43K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
17K
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
5896
Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються
3818
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
3090
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua