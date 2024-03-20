Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну

Глен Грант заявив, що внаслідок санкцій $1 у країні-агресорці коштуватиме 1 млн рублів

Чутки про смерть диктатора Володимира Путіна з'являються регулярно. Водночас виникає логічне питання, чи могло б це змусити Росію зупинити кровопролитну війну проти України. Своїми думками щодо цього поділився підполковник британської армії у відставці та експерт у сфері реформи оборонних та безпекових організацій у Європі Глен Грант. Про це повідомляє видання Sestry.

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Підполковника запитали, чи могла б змусити Росію зупинити війну смерть кремлівського диктатора. «Це складне питання. Наразі ми недостатньо знаємо про відносини між олігархами всередині країни. Але, я думаю, що скоріше на заміну Путіну прийде хтось з його прихильників, адже він усунув решту кандидатів», – припустив Глен Грант.

Водночас експерт зауважив, що у Москви закінчаться кошти, якщо посилити санкції. І внаслідок цього $1 коштуватиме у Росії 1 млн рублів. Грант нагадав приклад Італії наприкінці Другої світової війни. Тоді у країні ходила рейхсмарка. А свої заробітні плати люди буквально перевозили на тачках, адже банкнот було надзвичайно багато і була у них мінімальна цінність. «Якщо рубль піде цим шляхом, то в Росії могло б щось змінитися. Але поки що цього не сталося, і наразі не схоже, що станеться», – підполковник британської армії у відставці.

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Глен Грант наголосив, що необхідно зробити значно більше, щоб Росію змусити підняти білий прапор. Водночас він додав, що намагається бути реалістом, але не має сумнівів, що ми здобудемо перемогу. Втім, потрібно буде докласти ще дуже багато зусиль для цього.

Нагадаємо, естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті.