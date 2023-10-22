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Окупанти використали рекордну кількість авіабомб за добу – «Південь»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти використали рекордну кількість авіабомб за добу – «Південь»
Під час бомбардування працювала ворожа тактична авіація
фото з відкритих джерел

За добу було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб – 36

Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За словами Гуменюк, працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.

«За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб – 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби – «Главком») по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви», – розповіла спікерка.

Керівниця пресцентру зазначила, що на жаль є інформація про постраждалих, дані уточнюються.

Водночас, як зазначила Гуменюк, хоч ця ніч пройшла досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, «але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було».

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.  Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та три ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Теги: війна бомбардування окупанти

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