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Окупанти вивозять історичні цінності з Херсонщини – «Південь»

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти вивозять історичні цінності з Херсонщини – «Південь»
Війська РФ посилюють терор та знищують цивільну інфраструктуру на півдні
фото ілюстративне

За інформацією українських військових, росіяни продовжують руйнувати об’єкти енергетичної інфраструктури на півдні

Російські окупанти на півдні продовжують мародерство, посилюють терор місцевого населення та знищують цивільну інфраструктуру. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей», – сказано у зведенні. 

Також повідомляється, що росіяни продовжують руйнувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, неподалік від Берислава вони підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Створюючи нестерпні умови для життя місцевого населення, окупанти посилюють і поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу веж мобільного зв’язку.

Нагадаємо, на південних рубежах захисту українські військові 11 разів вдарили з неба по ППО ворога. Унаслідок активних дій українських військових Росія втратила: 55 солдатів; 4 танки; зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2»; самохідну гаубицю «Акація»; два міномети; 9 одиниць авто-бронетехніки.

Додамо, президент під час відеозвернення повідомив, що на фронті відбуваються важкі позиційні бої. Окупанти зазнають великих втрат в боях проти ЗСУ.

Теги: росія окупанти росіяни танки військові населення

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