Окупанти вдарили ракетами по Харкову, виникла масштабна пожежа

На місці влучання у Харкові виникла пожежа

Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється

Сьогодні, 24 липня, росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили ракетами по Харкову. За попередніми даними, є пожежа на цивільному інфраструктурному обʼєкті.На цю хвилину – без постраждалих. Огляд триває», – написав Синєгубов.

Інформацію щодо вибухів також підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – написав Терехов.

Наразі інша інформація щодо ситуації в місті не розкривається. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики на півдні та зі сходу.

Станом на 12:18 повітряна тривога оголошена у низці північних, південних, східних та центральних областей.

Раніше повідомлялося, що під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням