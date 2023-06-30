Окупанти залишають Запорізьку АЕС, обшуки в нардепа Алексєєва. Головне за 30 червня

Під час обшуку у народного депутата було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші

СБУ звинувачує нардепа Сергія Алексєєва в шахрайстві

Російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. СБУ проводить обшуки у народного депутата Сергія Алексєєва. Рада повернула довоєнний податок для ФОП. Кабмін визначився з новою очільницею АРМА. Ці та інші події 30 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Окупанти погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується. Проте, за словами росіян, теракт готує нібито Україна. Нагадаємо, що Росія майже завжди перед тим, як вчинити якусь провокацію чи теракт, анонсують їх і звинувачують нібито Україну.

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Справа нардепа Алексєєва

СБУ обшукали чинного народного депутата Сергія Алексєєва, який, за версією слідства, вимагав $50 тис. від громадянина Німеччини. «Європейська солідарність» заявили про політичний тиск.

Згодом і сам Алєксєєв у залі Верховної Ради заявив про політичні переслідування. Він каже, що ніякого хабаря не було, а ці гроші – оплата адвокатських послуг. Правоохоронці повідомляють, що справу відкрили на підставі заяви потерпілого, а депутата нібито спіймали на гарячому – в момент отримання грошей.

Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

Загроза з Білорусі

Президент Зеленський дав наказ головнокомандувачу Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку. Це пов'язано з тим, що російська ПВК «Вагнер» має намір передислокуватися до Білорусі.

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Повернення довоєнного податку для ФОП

Верховна Рада ухвалила податковий законопроєкт № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку за ставкою 2% для ФОПів.

Згідно з документом:

платник 2% єдиного податку (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Якщо він не подасть такої заяви або не вкаже в заяві бажаної системи, платник автоматично переведеться на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які із дня державної реєстрації обрали 2 % ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ була призупинено;

автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ була призупинено; платникам, які у 2023 році перейшли із 2% ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему на свій вибір за допомогою подання заяви. Якщо заяву подають до 1 вересня, такого платника вважатимуть платником ЄП з 1 серпня.

Крім того, з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. А ще з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Але звільняються від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами) на прифронтових територіях і територіях можливих бойових дій.

Нова очільниця АРМА

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Перед призначенням Дума виграла відкритий конкурс, набравши необхідні шість голосів від членів конкурсної комісії. Результати голосування викликали незадоволення у багатьох громадських організацій, в тому числі Центру протидії корупції і Transparency International Україна, після чого один із членів комісії заявив, що відкликає свій голос за Думу.

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Серед претензій до Думи відзначається відсутність професійного досвіду, зокрема пов'язаного з кримінальною юстицією, політичну заангажованість, ймовірні ділові контакти з особами, які підозрюються у державній зраді та співпраці з Росією, зокрема колишнім головою Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем. Найсерйозніше заперечення викликане тим, що Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто «брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США» Джо Байдена. Сама Дума відкидає будь-які звинувачення проти себе.