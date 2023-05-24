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М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом
фото з відкритих джерел

Кірбі підтвердив, що оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними

Сполучені Штати Америки повідомили, що росіяни зазнали великих втрат під час їхніх спроб наступу в районі Бахмута. Про це сказав у середу під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Цей наступ (на Бахмут – ред.), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою», – зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Втім, за його словами, відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

Кірбі також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.

Головне управління розвідки підтвердило слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Росія втратила в Бахмуті понад 100 тис. військових. Нагадаємо, президент США Джо Байден під час саміту G7 у Японії заявив, що Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових.

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Теги: росія президент втрати наступ Бахмут росіяни США війна

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