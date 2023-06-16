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Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі
фото ілюстративне

Росіяни запустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря

Сьогодні, 16 червня, у Києві прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вибух у столиці. В Подільському районі», – написав Кличко.

Також мер міста уточнив, що на Київ ще летять ракети.

Нагадаємо, у Києві чутно вибухи. У Київській області піл час повітряної тривоги працюють сили ППО. Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні оголошено повітряну тривогу. Як повідомляють Повітряні сили, зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ ракета

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