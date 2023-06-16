Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі

Росіяни запустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря

Сьогодні, 16 червня, у Києві прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибух у столиці. В Подільському районі», – написав Кличко.

Також мер міста уточнив, що на Київ ще летять ракети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Києві чутно вибухи. У Київській області піл час повітряної тривоги працюють сили ППО. Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні оголошено повітряну тривогу. Як повідомляють Повітряні сили, зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря.