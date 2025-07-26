У Сумах безпілотник вдарив по будівлі ОВА (відео)

Ворог запустив безпілотник в будівлю обласної адміністрації

Російські окупанти атакували ударним безпілотником будівлю Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олександра Качуру.

У Сумській області зараз оголошена повітряна тривога. Політик наголосив, що на цей час існує загроза повторного удару.

Очільник міста Артем Кобзар зазначив, що зафіксовано прильоти по нежитловому приміщенню та цивільній інфраструктурі. Частина мешканців тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого удару по Україні: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. У ніч на 26 липня противник атакував Україну 235-ма засобами повітряного нападу.

Як відомо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинули люди. Понівечено багатоповерхівку, пошкоджені промислові підприємства. Також ворог атакував «Епіцентр» у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Торговий центр площею понад 11 тис. кв. м було повністю знищено.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.