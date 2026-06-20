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Названо кількість українців, які стали біженцями через війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Названо кількість українців, які стали біженцями через війну
Понад 5 млн українців виїхали за кордон через війну
фото: Укрінформ

Омбудсмен нагадав про один із найболючіших наслідків російського вторгнення, який торкнувся мільйонів родин

Понад 5,7 млн українців були змушені залишити країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією. Такі дані навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з нагоди Всесвітнього дня біженців. Про це повідомляє «Главком».

За словами омбудсмена, для України ця дата має особливе значення, адже війна змусила мільйони громадян покинути власні домівки та шукати безпеки за кордоном. «20 червня – Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян», – зазначив Лубінець.

Він послався на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими через російську агресію за межами України опинилися понад 5,7 млн людей.

Омбудсмен наголосив, що за сухою статистикою стоять долі мільйонів українців, які були змушені розлучитися з рідними, залишити свої домівки та починати життя заново в інших країнах. «Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням «Як ви?» та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці», – підкреслив він.

Лубінець також подякував державам, громадам та громадянам різних країн, які прийняли українців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів допомогла мільйонам людей знайти тимчасовий прихисток та адаптуватися до нових умов життя. Водночас омбудсмен висловив переконання, що після завершення війни багато українців повернуться додому.

«І ми точно знаємо: ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були – наш дім завжди там, де Україна», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, Швейцарія планує продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців щонайменше до 2027 року. Водночас влада країни вивчає можливість запровадження окремих обмежень для громадян України призовного віку.

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Теги: біженці Лубінець

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