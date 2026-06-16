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Лідери G7 взялися за нафту та газ Росії: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лідери G7 взялися за нафту та газ Росії: що відомо
Лідери G7 погодили новий пакет енергетичних санкцій проти РФ
фото: Getty images

Партнери України погодили новий санкційний тиск на головне джерело доходів Кремля

Лідери країн «Групи семи» домовилися посилити тиск на Росію через нові обмеження проти енергетичного сектору. Йдеться насамперед про нафтову та газову галузі, які залишаються ключовими джерелами надходжень для російського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

За інформацією видання, відповідної домовленості досягли під час саміту G7. «Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу», – повідомило дипломатичне джерело.

Окрім санкційного тиску, країни «сімки» підтвердили намір продовжити підтримку України. Зокрема, партнери планують допомогти Києву засобами протиповітряної оборони, додатковими інструментами захисту та ресурсами для зміцнення вже досягнутих результатів на фронті.

Раніше президент США Дональд Трамп на полях саміту G7 допустив можливість посилення обмежень проти російської нафти. «Ну, незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта зараз надходить. Тож ми зняли санкції, бо, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти, тож ми маємо можливість зробити це незабаром… у якийсь момент», – сказав американський лідер.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Вашингтон може найближчим часом переглянути чинні винятки, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою. За його словами, остаточне рішення щодо цього питання ухвалюватиме Міністерство фінансів США.

Водночас Велика Британія вже перейшла до практичних кроків із посилення тиску на Москву. На саміті G7 британський уряд оголосив про новий пакет санкцій проти суден так званого тіньового флоту Росії та мереж, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

Крім того, британські військові вперше самостійно перехопили підсанкційний танкер у Ла-Манші. У ніч проти 14 червня бійці Королівської морської піхоти та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю висадилися на борт судна Smyrtos, яке перебуває під британськими санкціями. Наразі танкер утримується біля узбережжя Англії для проведення розслідування.

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Теги: росія санкції саміт

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