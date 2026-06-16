Трамп зробив заяву про санкції проти російської нафти

Президент США відповів, коли знову буде введено санкції проти нафти РФ

Американський лідер Дональд Трамп на полях саміту G7 натякнув, що США незабаром зможуть поновити санкції проти російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

На запитання про можливість посилення санкцій проти Росії Трамп відповів: «Ну, незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта зараз надходить. Тож ми зняли санкції, бо, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти, тож ми маємо можливість зробити це незабаром… у якийсь момент».

Зокрема, президент США Дональд Трамп під час саміту G7 погодився з тим, що російський диктатор Володимир Путін нині перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше.

Як повідомлялося, Марко Рубіо на початку червня заявив, що США можуть найближчим часом посилити санкційний тиск на російський нафтовий сектор шляхом скасування чинних винятків, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою. За словами держсекретаря, остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство фінансів США.

Нагадаємо, що у травні Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжили ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.