Вулиця завалена уламками бетону, склом тагіллям: Філатов розповів про наслідки атаки на Дніпро

Росія знищила гаражний кооператив із автівками та вбила тамтешнього охоронця

Росія вдарила по складах логістичної компанії у Дніпрі, а також знищила гаражний кооператив із автівками та вбила тамтешнього охоронця. Як інформує «Главком», про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Водночас у прилеглій багатоповерхівці вибило кілька десятків вікон. Вчергове потрощило шибки і в приміщенні колишнього профтехучилища, яке місто перебудовує під музичну та спортивну філії для дітей», – розповів Філатов.

За словами мера, вулиця завалена уламками бетону, склом та поламаним гіллям. Комунальники вже розпочали прибирання.



Задіяно й важку техніку, щоб допомогти рятувальникам розібрати завали.

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Нагадаємо, росіяни 6 вересня атакували Дніпро. Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах місцевої логістичної компанії. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки є двоє травмованих людей. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

Раніше внаслідок удару по Дніпроу були пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, також є вбиті та поранені.

Також у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».