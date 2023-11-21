«Ховалися у Онуфрія». Нові скандальні подробиці розслідування держзради Кулініча та Дудіна
За словами джерел у правоохоронних органах, на початку вторгнення глава СБУ Херсонщини заховав свою родину у монастирі Московської церкви
Колишній керівник СБУ в Криму, звинувачений у держзраді Олег Кулініч у перші дні війни переховував свою родину у монастирі Московської церкви у столичній Голосіївській Пущі. Там також перебував ексглава СБУ в Харківській області Роман Дудін. Про це повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко, з посиланням на неназване джерело у правоохоронних органах.
«Там у них (УПЦ МП) монастир і санаторій – там вони і жили», – цитує співрозмовника видання Ніколаєнко.
Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.
За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. Однак Шевченківський районний суд Києва в четвер, 16 листопада, закрив засідання у справі колишнього голови кримської СБУ Олега Кулініча.
Натомість Дудін колишній очільник Харківського управління СБУ (2020-2022 роки) підозрюється у державній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі.
Як повідомляли правоохоронці, Дудін, вважаючи, що наступ РФ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. За інформацією слідства, Дудін умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.
До слова, у лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».
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