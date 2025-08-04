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Нардеп Костюк розповів, як виходом зі «Слуги народу» зробив сюрприз Арахамії

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Нардеп Костюк розповів, як виходом зі «Слуги народу» зробив сюрприз Арахамії
Дмитро Костюк наголосив, що вийти з фракції «Слуга народу» насправді є непростою задачею
фото з відкритих джерел

Дмитро Костюк: Люблю спалювати мости

Для керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії публічна заява Дмитра Костюка про вихід з неї виявилося несподіванкою. Про це Костюк розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Це стало сюрпризом», – вважає народний депутат, але підкреслює, що вийти з фракції насправді є своєрідною задачею. «Я пам'ятаю кейс Юлії Яцик, яка вийшла з фракції ще у 2022 році і їй довелося тричі подавати заяву, так її тримали. Тому мені потрібно було виступити з трибуни і заявити про це голосно», – зазначив обранець.

Також слід згадати про приклад «слуги» Анни Колісник, яка заявила про складання мандату ще у травні, але її досі не відпускають з парламенту. При цьому Костюк заперечив, що ще може передумати виходити з фракції.

«Якщо я щось вирішую, то люблю спалювати мости. Коли я зайшов в парламент, то розумів, що нам – молодим, юним, необстріляним – різні олігархічні групи будуть щось пропонувати. У нас же фракція до початку повномасштабної війни була поділена на різні групи впливу. Я відразу вирішив це все відрубати і публічно з трибуни розповідав, що думаю про Тимошенко, Бойка, Рабіновича, Порошенка… Я тоді одразу собі спалив мости для виходу в інші фракції, а зараз так само треба буде спалити мости зі своєю», – розповів Костюк.

Він вважає, що після його виступу з трибуни його мають відпустити, принаймні відповідні документи вже підписані.

«Главком» писав, що 31 липня народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Парламентар пояснив своє рішення голосуванням депутатів його фракції за скандальний законопроєкт №12414. До речі, сам він також голосував «за», проте пояснив, що керівництво фракції дезінформувало нардепів.

Нагадаємо, членство народного депутата України Олексія Кузнєцова у фракції «Слуга народу» було призупинено на час розслідування щодо корупції.

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Теги: Дмитро Костюк партія Слуга народу Верховна Рада фракція депутат

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