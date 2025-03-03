Голова ФБР доручив Конгресу США розслідувати допомогу Україні

У ФБР зацікавилися долею грошей, витрачених для допомоги Україні

Директор ФБР Кеш Пател доручив Конгресу США розслідувати, куди поділися відправлені на підтримку України сотні мільярдів доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиданням на The Epoch Times.

За його словами, наразі у Вашингтоні у цьому питанні покладаються на слова президента України Володимира Зеленського.

«Україна скоро перетвориться на сучасний Афганістан. На даний момент ми не маємо способу відстежити гроші, які ми відправляємо в Україну. Ми покладаємося на слова Зеленського та людей, яких він поставив при владі», – заявив Пател.

Раніше стало відомо, що ФБР з'ясовує обставини резонансної справи про виділення грантів на $20 млрд Фондом скорочення викидів парникових газів, започаткованому колишнім президентом США Джо Байденом відповідно до закону про клімат 2022 року.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив кандидатуру Кеша Патела на посаді керівника ФБР. 51 сенатор-республіканець проголосував за затвердження Патела на посаді, 49 сенаторів висловилися проти.

До слова, військова допомога США для України буде зупинена, повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Лівітт заявила, що у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

Якщо Україна продовжуватиме воювати у нинішньому темпі без додаткової допомоги США, то їй вистачить зброї до літа.Колишня високопоставлена чиновниця Пентагону Селеста Волландер вважає, що поставок зброї, відправлених або замовлених адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року. Тому влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.