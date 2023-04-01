Електронні рецепти, перерахування тарифів та підвищення пенсій: що зміниться з 1 квітня

«Главком» зібрав основні нововведення у цьому місяці

Із 1 квітня на українців очікують чимало змін. Так, українців очікують підвищення пенсій, нові комунальні тарифи та новий порядок купівлі ліків за електронним рецептом. «Главком» проаналізував головні зміни цього місяця, які торкнуться українців.

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Нові тарифи

Пільговий період цін на електроенергію повинен був завершитись 1 квітня. Проте Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023 років.

Після завершення опалювального сезону Кабмін планує підвищити ціни на електроенергію.

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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анонсувала підвищення тарифів на воду у два етапи.

На першому етапі перегляду середньозважені тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зросте в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%.

Як це вплине на зростання тарифів для кінцевого споживача, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання, від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).

У середньому за два етапи суми в платіжках для родини з 2-3 осіб за водопостачання та водовідведення зростуть орієнтовно на 60 грн за місяць.

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Підвищення пенсій

Із квітня щороку підвищуватимуть пенсію тим українцям, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку. За останніми даними Пенсійного фонду, це близько 2,7 млн осіб. Закон гарантує перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням стажу за умови, якщо стаж зріс щонайменше на два роки.

Тобто тим пенсіонерам, які працюють і не отримали перерахунок у квітні минулого року, за наявності щонайменше 24 місяців стажу пенсію підвищать із квітня цього року. Підвищений розмір пенсії українці отримають уже в наступні місяці (за квітень надбавку нарахують заднім числом).

Підвищення відбувається автоматично – звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. А розмір підвищення залежить від того, яка у вас була пенсія. Наприклад, якщо зараз у вас є 35 років стажу та пенсія за формулою становить 9 тис. грн (у вас була висока біла зарплата), після перерахунку ви можете претендувати на виплату в розмірі 9514 грн. Однак для більшості українців надбавка буде менш суттєвою.

Наприклад, при пенсії у 5 тис. грн збільшення може становити близько 285 грн на місяць. Нагадаємо, що українці, які офіційно одержують мінімальну зарплату, зможуть на заслуженому відпочинку претендувати лише на мінімальну пенсію. Її розмір на цей момент становить лише 2093 грн.

Ліки можна буде придбати за електронним рецептом

У квітні в Україні почнуть продавати рецептурні ліки за електронним рецептом. Завдяки цьому процес призначення стане прозорим, а реалізація в аптеках – під контролем. Для цього до 31 березня медзаклади, аптеки та лікарі-ФОПи повинні зареєструватися й почати вести документацію в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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Виписати ж рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності, державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. І для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.

Е-рецепт поширюється на будь-які лікарські засоби, які відпускають за рецептом. В умовах війни рішення впроваджуватимуть поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

Міністерство охорони здоров'я відповіло на найчастіші питання українців та розповіло, як саме українці зможуть купувати ліки за електронними рецептами.

В Україні таке нововведення викликало аптечний ажіотаж.

Оновлена система платіжних послуг

В Україні, після посилення стійкості банківської системи, оновлять систему електронних платежів (СЕП). Вона базуватиметься на міжнародному стандарті ISO 20022 та працюватиме цілодобово.

Документ набуде чинності 1 квітня, окрім норми про обов’язкове зараховування грошей за платіжною операцією на рахунок отримувача упродовж години, яка запрацює через рік.

Нацбанк встановив, що новація у вигляді стандарту ISO 20022 дозволить:

уніфікувати платіжні документи;

створити єдині принципи для їх заповнення та обробки;

розширити додатковими даними реквізитний склад платіжної інструкції;

забезпечити автоматизацію платіжних операцій;

підвищити рівень обслуговування банківських клієнтів.

Цілодобовий режим роботи системи електронних платежів (СЕП) передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без зупинки та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. При цьому сума виконаної платіжної інструкції буде відображена за рахунком учасника СЕП датою того ж календарного дня, коли була здійснена.

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Новий розрахунок робочих відряджень

В Україні з квітня будуть по-новому рахувати відрядження. Тепер, окрім наказу, для підтвердження того, що співробітник перебуває у відрядженні, потрібно буде надавати:

транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції (зокрема електронні квитки);

документи, одержані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхові поліси;

документи (виписки та/або відомості з рахунку), що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти;

документи, що підтверджують виконання операції із використанням платіжних інструментів;

інші документи, що засвідчують вартість видатків.

«Фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного або кількох документальних доказів перебування у відрядженні (позначок прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів)», – йдеться у роз'ясненні податкової.

Банки збільшать ставки по депозитах

НБУ запроваджує нові правила для банків, щоб зробити депозити привабливішими для вкладників. Мета регулятора – домогтися підвищення ставки так, щоб вона як мінімум покривала рівень інфляції. Гроші на банківських депозитах працюють на економіку України та сприяють розвитку кредитування, а кошти на поточних рахунках просто зберігаються та не приносять вигоди.

На ринку є одразу кілька ключових проблем. Клієнт не повертають банкам борги, а самі банки стурбовані низьким обсягом гривневих вкладів. Національний банк з 7 квітня введе ставку в 25% на тимчасові депозитні сертифікати для банків. Таким чином, тим із них, хто дотримуватиметься вимог, стане вигідніше залучати гроші українців. Це сприяє активізації роботи над депозитними програмами.

Початок реєстрації для участі у Національному мультипредметному тесті

Від 3 квітня почнеться реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ). Реєстрація триватиме до 3 травня.

5−12 червня 2023 року зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації або реєструвався в основний період реєстрації, але в реєстрації було відмовлено.

Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ, для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ.

Основна сесія тестування проходитиме 5 червня — 23 червня, додаткова: 11−24 липня.

«Укрпошта» запустить нову міжнародну послугу

Національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 квітня 2023 року запускає нову послугу «Дрібний пакет PRIME», яка діятиме у більш ніж 60 країнах світу. За допомогою цієї послуги простіше буде відправити товар за кордон.

Ціна цієї послуги буде меншою на 8% порівняно з «Дрібний пакет рекомендований», яким зараз користується приблизно 80% відправників нашої країни. Послуга діятиме у 67 країнах. Наприклад, у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції. Першочергово «Дрібний пакет PRIME» орієнтується на постійних клієнтів Укрпошти, які експортують свої товари, продаючи їх у мережі.

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Слід зазначити: нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення. гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти можуть і надалі використовувати категорію «Дрібний пакет рекомендований».

Заборона ловити рибу

З 1 квітня 2023 року на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України вступає в силу щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. Детальніше з термінами заборони в окремих областях можна ознайомитися у наказах територіальних управлінь Держрибагентства.

Нерест – один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців на водоймах у цей час забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.

Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.

Водночас у період нересту дозволяється вилов одній особі за добу 3 кг + 1 шт.* (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, не заборонених для здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.

Перелік нерестовищ (заборонених для вилову у нерест зон) опубліковано у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства.

Карта поляка для українців в Польщі

Від 1 квітня українські біженці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати Karta pobytu — дозвіл на тимчасове проживання у Польщі.

Через це заяви на отримання посвідок на проживання, які були подані попередньо, втрачають юридичну силу. Заяви, які були подані українцями в період від 24 листопада 2022 року після 9 місяців перебування в Польщі втрачають юридичну силу.

Замість цього від 1 квітня громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, тобто власники PESEL UKR, зможуть подавати клопотання на тимчасове проживання в Польщі. Подавати на карту поляка зможуть українці які офіційно зайняті, здійснюють трудову діяльність за професією, що вимагає високої кваліфікації (Blue Card — Блакитна карта) або здійснюють власну підприємницьку діяльність.

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Вихідні у квітні

У квітні 2023-го на українців чекають офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Згідно з законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», додаткових вихідних, які пов'язані зі святкуванням Великодня у квітні, не буде.