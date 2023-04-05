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Глава Пентагону поїде до Швеції обговорити вступ до НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Глава Пентагону поїде до Швеції обговорити вступ до НАТО
Остін з нетерпінням чекає спільної роботи з Фінляндією як союзником
фото з відкритих джерел

Остін привітав Фінляндію зі вступом до НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін планує у квітні відвідати Швецію, аби обговорити вступ країни до НАТО. Про це повідомляє Пентагон.

Очільник відомства привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31-м членом НАТО в день 74-ї річниці Альянсу.

«Фінляндія − горда демократія, боєздатна армія якої значно зміцнить НАТО. Її рішення приєднатися до Альянсу відображає привабливість демократичних цінностей НАТО, а також життєво важливу роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку», − сказав Остін. 

Міністр оборони США також зазначив, що нетерпінням чекає спільної роботи з Фінляндією як союзником і якнайшвидшого вступу до Альянсу Швеції. 

«Наприкінці цього місяця я поїду до Швеції, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, а також плани щодо вступі до НАТО», − підкреслив Остін.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

Парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн.

Теги: США Пентагон Фінляндія Швеція НАТО

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