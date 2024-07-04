Столиця продовжила обмеження руху вантажівок
Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т
У четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху для вантажівок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Як повідомлялося, з четверга, 27 червня, і до 1 липня у столиці вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку.
Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%.
До слова, Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
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