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Столиця продовжила обмеження руху вантажівок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Столиця продовжила обмеження руху вантажівок
Водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки
фото з відкритих джерел

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т

У четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху для вантажівок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Як повідомлялося, з четверга, 27 червня, і до 1 липня у столиці вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%.

До слова, Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

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Теги: Київ столиця вантажівки дороги

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