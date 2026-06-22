Під атаку БпЛА потрапив окупований Бердянськ

Пожежа після атаки в окупованому Бердянську

Під удар потрапила залізнична інфраструктура

Вночі 22 червня безпілотники атакували Бердянськ на захопленій частині Запорізької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Бердянську безпілотники, ймовірно, атакували залізничну інфраструктуру.

Зазначається, що в районі залізничного вокзалу виникла пожежа після ударів БпЛА.

Армія РФ окупувала Бердянськ 27 лютого 2022 року. Російські окупаційні війська використовують Бердянськ як ключовий військово-логістичний вузол на південному фронті. Територія міста та колишнього аеропорту перетворена на плацдарм, який слугує для дислокації особового складу та підготовки нових штурмових підрозділів РФ перед відправкою на лінію фронту. Російські окупанти повністю закрили та мілітаризували Бердянський морський порт. Його використовують для цілодобового приймання військових вантажів, техніки та боєкомплектів. Через порт окупанти налагодили схему незаконного вивезення української сільськогосподарської продукції (зокрема пшениці та ячменю), брухту та інших награбованих ресурсів на територію РФ.

Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область.

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.