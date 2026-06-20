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У Харкові російський КАБ влучив у двоповерховий будинок: під завалами люди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Харкові російський КАБ влучив у двоповерховий будинок: під завалами люди
Росія атакувала Харків ракетами
фото з відкритих джерел

Рятувальникам уже вдалося деблокувати трьох осіб зі зруйнованого будинку

У ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

Рятувальні служби розпочали пошуково-рятувальну операцію, оскільки під уламками будівлі опинилися мешканці. «В одному з будинків під завалами опинилася жінка. За уточненою інформацією, влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами можуть знаходитися 4 людини», – повідомив мер міста. Він також додав, що серед тих, хто ймовірно перебуває під руїнами, може бути дитина.

Наразі рятувальникам уже вдалося деблокувати трьох осіб: одну людину дістали з-під завалів у важкому стані, а ще двох людей успішно евакуювали з другого поверху зруйнованого будинку.

Нагадаємо, уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.

Теги: вибух Харків Ігор Терехов ракета

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