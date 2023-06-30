Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms

Адміністрація президента США постійно переглядає рішення щодо передачі нашій армії Atacms, винищувачів F-16 та касетних боєприпасів

Питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час дискусії в Національному пресклубі, передає «Європейська правда».

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Відповідаючи на питання про зміну позиції адміністрації Байдена щодо надання Україні Atacms чи винищувачів F-16, генерал пояснив, що йдеться про постійний процес перегляду рішень.

«Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент (Байден – «Главком»), обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає», – зазначив Міллі.

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Також генерал США зупинився і на питанні надання Україні касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

«Ми тривалий час обговорювали питання DPICM, їх просили українці, їх надали кілька європейських країн. І росіяни використовують їх зараз. Наскільки мені відомо, рішення ще немає», – констатував він.

Нагадаємо, міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.

Як повідомлялося, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.

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До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.