Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms
Марк Міллі
Фото: AP

Адміністрація президента США постійно переглядає рішення щодо передачі нашій армії Atacms, винищувачів F-16 та касетних боєприпасів

Питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час дискусії в Національному пресклубі, передає «Європейська правда».

Відповідаючи на питання про зміну позиції адміністрації Байдена щодо надання Україні Atacms чи винищувачів F-16, генерал пояснив, що йдеться про постійний процес перегляду рішень.

«Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент (Байден – «Главком»), обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає», – зазначив Міллі.

Також генерал США зупинився і на питанні надання Україні касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

«Ми тривалий час обговорювали питання DPICM, їх просили українці, їх надали кілька європейських країн. І росіяни використовують їх зараз. Наскільки мені відомо, рішення ще немає», – констатував він.

Нагадаємо, міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms. 

Як повідомлялося, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.

До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.

Читайте також: Чим атакує Україна. Потужний американський арсенал для контрнаступу
Теги: США допомога ЗСУ ракета боєприпаси винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Міністр оборони Литви представив трирічний план підтримки ЗСУ
Вчора, 20:49
GLSDB - далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 км
Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби
23 червня, 17:58
Ракетна систему Atacms дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль
Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні
22 червня, 23:29

Політика

Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms
Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms
Прем'єр Грузії назвав Орбана «справжнім другом»
Прем'єр Грузії назвав Орбана «справжнім другом»
Міністр оборони Литви представив трирічний план підтримки ЗСУ
Міністр оборони Литви представив трирічний план підтримки ЗСУ
Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні
Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні
Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю
«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
56K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
41K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
35K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
20K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
13K
«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту