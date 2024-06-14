«П’ять-шість годин зі світлом на день». Гендиректор Yasno попередив про важку зиму

Коваленок: «Шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально»

Узимку дефіцит генерації може становити 30-35%

Майбутньої зими українці можуть бути зі світлом усього по п'ять-шість годин на день. Однак ситуація може бути і кращою. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в етері Business Breakfast.

За словами глави компанії, прогноз на зиму будується на двох речах:

на тому, чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Коваленко розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

ремонті атомних блоків та інших енергооб'єктів;

Погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку, зазначив Коваленко. Однак усе ще залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 градусів за Цельсієм у середньому, то це буде гарною новиною.

«Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо що нижча температура, то більше споживання на опалення», – пояснив гендиректор Yasno.

За його оцінками, цієї зими дефіцит генерації може становити 30-35%.

«Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз», – сказав Коваленко.

Зараз, за його даними, генераційний дефіцит становить від 15-25%.

Нагадаємо, що перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

До слова, завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.