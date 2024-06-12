Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
Відключення електроенергії в Україні 13 червня розпочнуться о восьмій вечора
фото: glavcom.ua

13 червня «Укренерго» відключатиме світло в Україні лише на дві години

Завтра, 13 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.

13 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00
13 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, що сьогодні, 12 червня, ще на дві години зменшили застосування графіків погодинних відключень. Повідомляється, що всі обленерго застосовуватимуть графіки з 19:00 до 23:00.

Раніше початок обмежень планували на 15:00, а потім на 17:00. Компанія пояснила подібне рішення знеструмленням значної кількості споживачів через негоду.

Як повідомлялося, через погодні умови на ранок були знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

До слова, 12 травня за вказівкою «Укренерго» графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 19:00 до 23:00.

Читайте також: 

Теги: Укренерго електроенергія Україна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року
Американські аналітики повідомили, що може завадити Україні ефективно використовувати F-16
7 червня, 08:37
«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі
«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі
7 червня, 02:55
Ілля воював в АТО у складі добровольчого батальйону «Січ», згодом у «Карпатській Січі». Мав позивний «Панк»
Боронив Україну з початку російської навали. Згадаймо Іллю Волошина
2 червня, 09:00
Київ бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії
У Києві найчастіше вимикають світло: Центр Разумкова назвав причину
28 травня, 15:23
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
16 травня, 13:23
«Вишиванка під захистом пікселя. Реалії сьогодення…»
Політики масово одягнули вишиванки: у кого найкрасивіша (фото)
16 травня, 12:38
Військові медики надають допомогу пораненому бійцю ЗСУ у прифронтовому польовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська область, 08 травня 2022 року.
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
16 травня, 10:58
БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет
Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим
15 травня, 18:47
7 березня 2024 року Швеція офіційно вступила у НАТО і стала 32 членом Альянсу
Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну
15 травня, 02:05

Події в Україні

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
Ураження винищувачів Су-57: розвідка повідомила деталі
Ураження винищувачів Су-57: розвідка повідомила деталі
ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму
ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
На Буковині затримано семеро нелегалів та їх провідника (відео)
На Буковині затримано семеро нелегалів та їх провідника (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
8551
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
7104
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
6951
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6436
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
5946
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Сьогодні, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua