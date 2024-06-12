Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
13 червня «Укренерго» відключатиме світло в Україні лише на дві години
Завтра, 13 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.
Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, що сьогодні, 12 червня, ще на дві години зменшили застосування графіків погодинних відключень. Повідомляється, що всі обленерго застосовуватимуть графіки з 19:00 до 23:00.
Раніше початок обмежень планували на 15:00, а потім на 17:00. Компанія пояснила подібне рішення знеструмленням значної кількості споживачів через негоду.
Як повідомлялося, через погодні умови на ранок були знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.
До слова, 12 травня за вказівкою «Укренерго» графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 19:00 до 23:00.
Коментарі — 0