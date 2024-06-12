Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву

13 червня «Укренерго» відключатиме світло в Україні лише на дві години

Завтра, 13 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.

13 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00 фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, що сьогодні, 12 червня, ще на дві години зменшили застосування графіків погодинних відключень. Повідомляється, що всі обленерго застосовуватимуть графіки з 19:00 до 23:00.

Раніше початок обмежень планували на 15:00, а потім на 17:00. Компанія пояснила подібне рішення знеструмленням значної кількості споживачів через негоду.

Як повідомлялося, через погодні умови на ранок були знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

До слова, 12 травня за вказівкою «Укренерго» графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 19:00 до 23:00.