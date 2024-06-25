Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід
фото: Національно поліція України

Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад

У структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю вісім тисяч людей. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції «Хижак», і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

При цьому більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід. А їхні сьогоднішні інструктори бійці з Окремої штурмової бригади Нацполіції України «Лють». Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад.

У відомстві додали, що з метою спільного виконання завдань Нацполіцією України з Державною прикордонною службою України в поліції також сформовані три зведених бригади загальною чисельністю п’ять тисяч поліцейських. Вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – Росією та Білоруссю. Окрім того, штатна чисельність Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції   «Лють» також складає п’ять тисяч поліцейських.

5 фото
На весь екран
Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад
фото: Національно поліція України

Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька, та у прикордонних областях.

Бригаду «Лють» створили у лютому 2023 року в рамках національної кампанії «Гвардія наступу». Передбачалося, що вісім штурмових бригад, братимуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму.

Нагадаємо, штурмові бригади «Гвардії наступу», до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

До слова, під час майбутнього літнього наступу окупанти, можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Про це 23 квітня 2024 року заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтервʼю Liga.net.

Читайте також: «Гвардія наступу». Як МВС формує штурмові бригади

Теги: Національна поліція України війна навчання поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фронті можуть з’явитися тисячі військових з середовища колишніх ув’язнених
Не по нотах «Вагнера». Чим мобілізація засуджених в Україні відрізняється від армії Пригожина Війна і право
4 червня, 16:25
На відміну від початку війни зараз окупантів зустрічають FPV-дрони, які завдають їм відчутної шкоди
Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього
27 травня, 08:48
Прослідковується пряма аналогія між бажанням Путіна відродити Радянський Союз та планами «великого Сі» увійти в історію в якості збирача «всіх китайських земель»
Війна в Україні. Китай хоче обдурити світ своїм планом «мирного врегулювання»
10 червня, 21:13
Ситуація на фронті залишається складною через високу інтенсивність бойових дій
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський
5 червня, 16:30
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни
Масштабна повітряна тривога тривала 20 хв
1 червня, 09:02
Байден поки не бачить Україну членом НАТО
Байден повідомив, що стане запорукою миру в Україні
4 червня, 16:16
Роботу аеропорту в Ризі було зупинено через невстановлений літальний об’єкт
Роботу аеропорту в Ризі було зупинено через невстановлений літальний об’єкт
15 червня, 01:22
Сі Цзіньпін (у центрі) зустрічається з французьким колегою Еммануелем Макроном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні
США провокують напад Китаю на Тайвань? Сі Цзіньпін поскаржився голові Єврокомісії
17 червня, 08:23
Ворожа ППО знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять ЗСУ використовувати ракети Atacms для знищення протиповітряних систем на території Росії
Чи будуть F-16 ефективними на полі бою? Аналітики назвали умови
23 червня, 07:17

Події в Україні

Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
Слідчі проведуть експертизу телефона, який Тищенко розбив під час обшуків
Слідчі проведуть експертизу телефона, який Тищенко розбив під час обшуків
Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW
На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7645
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
5408
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4297
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
3477
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua