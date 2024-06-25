Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях

Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад

У структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю вісім тисяч людей. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції «Хижак», і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

При цьому більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід. А їхні сьогоднішні інструктори бійці з Окремої штурмової бригади Нацполіції України «Лють». Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад.

У відомстві додали, що з метою спільного виконання завдань Нацполіцією України з Державною прикордонною службою України в поліції також сформовані три зведених бригади загальною чисельністю п’ять тисяч поліцейських. Вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – Росією та Білоруссю. Окрім того, штатна чисельність Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» також складає п’ять тисяч поліцейських.

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Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад фото: Національно поліція України

Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька, та у прикордонних областях.

Бригаду «Лють» створили у лютому 2023 року в рамках національної кампанії «Гвардія наступу». Передбачалося, що вісім штурмових бригад, братимуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму.

Нагадаємо, штурмові бригади «Гвардії наступу», до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

До слова, під час майбутнього літнього наступу окупанти, можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Про це 23 квітня 2024 року заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтервʼю Liga.net.

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