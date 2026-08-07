Від поранень після російського удару по виставці озброєнь помер 20-річний студент

Марк Шусторович зазнав тяжких поранень під час російського балістичного удару по селу Капітанівка

Лікарі кілька днів боролися за життя юнака

У лікарні від тяжких поранень помер студент факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ імені Ігоря Сікорського Марк Шусторович. Хлопець отримав смертельні травми внаслідок російського балістичного удару по Київщині. Про втрату повідомили у навчальному закладі, інформує «Главком».

20-річний Марк Шусторович потрапив під ворожий обстріл 24 липня у селі Капітанівка. Медики кілька днів виборювали його життя, однак 28 липня серце студента зупинилося.

Спільнота Київської політехніки висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Наразі родині Марка потрібна фінансова підтримка – для батьків відкрили благодійний збір, до якого закликають долучитися всіх небайдужих.

Нагадаємо, 24 липня ворог атакував балистикою Київщину. Під удар потрапила виставка зброярів, на якій перебували представники української оборонної індустрії. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Зокрема, щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Внаслідок атаки загинули 10 людей, зокрема співробітник польської оборонної компанії, комунікаційниця Валентина Савіцька, ексочільник Центру «Альфа» Едуард Сіренко. За кілька днів внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11.

Суд обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада» Василю Гончаруку, якого вважають головним організатором заходу на військовому полігоні, у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Офіс генерального прокурора наполягав саме на триманні під вартою без права внесення застави.