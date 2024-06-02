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Магучіх виграла етап найбільш рейтингових легкоатлетичних змагань у світі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Магучіх виграла етап найбільш рейтингових легкоатлетичних змагань у світі
Це вже 14-та перемога Ярослави Магучіх на рівні Діамантової ліги
фото: Associated Press

У секторі для стрибків у висоту в Швеції виступали три українки

Ярослава Магучіх виграла свій перший старт літнього сезону-2024 – етап Діамантової ліги у Стокгольмі.

Вперше в сезоні серії в стрибках у висоту виступали одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Ярослава Магучіх виграла змагання, взявши висоту 2.00 м. Інша українська спортсменка Ірина Геращенко стала третьою (1.94 м), пропустивши вперед німкеню Імке Оннен. Юлія Левченко посіла останню 9 позицію, подолавши лише планку на стартовій висоті 1.82 м.

Діамантова ліга 2024:

Магучіх виграла етап найбільш рейтингових легкоатлетичних змагань у світі фото 1

Що означає результат етапу в Стокгольмі?

  • 14-та перемога Ярослави Магучіх на рівні Діамантової ліги;
  • 1.94 метра – найкращий результат Ірини Геращенко на міжнародних стартах 2024 року (на «срібному» етапі в Досі – 1.91 м);
  • Перше «золото» українських легкоатлетів у сезоні Діамантової ліги-2024.
Діамантова ліга — найбільш рейтингова всесвітня серія легкоатлетичних змагань просто неба, що з 2010 організовується Світовою легкою атлетикою. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.

Нагадаємо, чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх провела свій перший старт 2024 року. У середу, 31 січня, українка взяла участь у «бронзових» змаганнях World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі. Магучіх показала кращий результат в секторі стрибків у висоту і більш того, результат Ярослави в 2,04 метра став рекордом турніру і рекордом сезону в світі. 

До слова, чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх повідомила, що росіяни обстріляли спортивну школу у Дніпрі, де починалась її кар’єра.

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Теги: Юлія Левченко Ірина Геращенко Діамантова ліга Ярослава Магучіх Імке Оннен золото перемога українка росіяни

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