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Пончик із патроном. Мер Франківська здивував знахідкою у смаколику

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пончик із патроном. Мер Франківська здивував знахідкою у смаколику
Мер наголосив, що поліція вже працює з цим випадком
фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Житель Франківська знайшов у пончику патрон

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків показав незвичну знахідку в одному із пончиків, який придбали у місті. Світлиною він поділився на Facebook-сторінці.

Так, за його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.

Пончик із патроном. Мер Франківська здивував знахідкою у смаколику фото 1
фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі», – написав Марцінків.

Пончик із патроном. Мер Франківська здивував знахідкою у смаколику фото 2
фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Мер додав, що виробник смаколику не місцевий.

Нещодавно у Голосіївському районі Києва було виявлено предмет, схожий на міну. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. Після отримання повідомлення про небезпечний предмет поліцейські прибули на місце, огородили знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про це особам, які перебувають поруч.

Теги: Facebook поліція Руслан Марцінків

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