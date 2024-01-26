Президент Латвії повідомив, коли лідери ЄС схвалять допомогу Україні, яку блокував Орбан

У грудні Угорщина заблокувала виділення фінансування Україні на саміті у Брюсселі

Лідери ЄС проведуть наступний саміт 1 лютого для завершення укладення угоди

Уже наступного тижня лідери Європейського Союзу можуть укласти угоду про надання допомоги Україні на суму близько 50 млрд євро. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє Bloomberg.

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Латвійський президент сказав, що домовленість для Києва передбачатиме або згоду усіх 27 країн-членів ЄС, або «інший механізм», який спрацює, якщо не буде досягнуто одностайності. У грудні Угорщина заблокувала виділення фінансування Україні на саміті у Брюсселі.

Водночас, лідери ЄС проведуть наступний саміт 1 лютого для завершення укладення угоди. «Єдине, що дуже зрозуміле – Україна потребує цих коштів, Україна повинна отримати ці кошти і Європейський Союз повинен це забезпечити», – наголосив Рінкевічс.

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Крім того, хоча президент Латвії висловив надію, що можна досягнути консенсусу серед усіх країн-членів ЄС, інші пропозиції передбачають перегляд механізму, за допомогою якого би кошти виділятимуться траншами. Це варіант, щодо якого можна домовитися.

Нагадаємо, у грудні премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Згодом видання Politico повідомило, що Угорщина готова відмовитися від своєї позиції щодо нового довгострокового фінансування України. В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалена, попри погрози прем'єра Віктора Орбана. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Також Словаччина підтримає виділення допомоги ЄС Україні.