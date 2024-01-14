Цифровізація у сфері соцзахисту: що змінилось в оздоровленні дітей

Цифровізація торкнулась і сфери оздоровлення дітей

Очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про цифровізацію у сфері оздоровлення дітей. За словами Жолнович, раніше багатодітні родини отримували готові путівки у заклад оздоровлення для своєї малечі і ці заклади батьки не обирали. Наразі батьки мають можливість обрати заклад.

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«Проводився тендер, визначали переможців і роздавали ці путівки. А у 2023 році зробили інакше: роздали цифрові гроші на спеціальну цифрову картку. Гроші з неї по КВЕДах можна використати тільки у закладах оздоровленні. Перелік закладів є у нас в реєстрі. І ми сказали громадянам, що вони мають можливість обрати заклад – той, який вам зручніший, той, який якісніший. І це стало вже доступним», – розповіла міністерка.

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Нагадаємо, в той час, як багато українців боронять цілісність та незалежність нашої країни від російської агресії, їхні діти мають право на низку пільг.

Перш за все, діти військових можуть розраховувати на допомогу від держави для здобуття вищої освіти. Це право мають діти учасників бойових дій, які навчаються за денною формою в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

Пільги діють до закінчення навчального закладу або досягнення 23-річного віку, проте їх дія припиняється у разі, якщо студента відрахують. Отримувати соціальні стипендії та пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти мають право:

діти учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;

діти, один з батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення АТО.

Окрім цього, такі діти можуть отримати повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів. Також їм доступні соціальні стипендії, безкоштовне забезпечення підручниками та доступ до інтернету. Вони можуть безкоштовно проживати в гуртожитку.

Також освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, чи повинні батьки здавати гроші на ремонт чи придбання чогось у школі.