Повернення українців із полону: прикордонники показали нове щемливе відео

Обмін відбувся у середу, 31 січня

Прикордонники показали нове відео повернення українських військових з російського полону. Обмін відбувся у середу, 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Привіт, мамо, я повернувся», – емоції повернення з полону важко передати, але ми спробували», – підписали зворушливі кадри прикордонники.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Україна повернула додому військових та цивільних громадян. Згодом президент Зеленський уточнив, що Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, серед них майже половина – захисники Маріуполя. Як зазначив Зеленський, серед звільнених військових 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.