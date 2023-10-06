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Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників
Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

У низці областей оголошено повітряну тривогу

Повітряні сили фіксують у небі над Україною три групи ворожих ударних безпілотників. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Перша група БпЛА курсом на Північ. Одеська – Миколаївська області. Друга група БпЛА прямує курсом на Запорізьку – Донецьку – Харківську області. А третя група БпЛА курсом на Кіровоградську область», – йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Харківській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

Станом на 0:45 карта тривог має такий вигляд:

Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників фото 1

Мешканцям областей, в яких оголошено про небезпеку, варто пройти в укриття.

Теги: безпілотник небезпека тривога

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