Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників

У низці областей оголошено повітряну тривогу

Повітряні сили фіксують у небі над Україною три групи ворожих ударних безпілотників. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Перша група БпЛА курсом на Північ. Одеська – Миколаївська області. Друга група БпЛА прямує курсом на Запорізьку – Донецьку – Харківську області. А третя група БпЛА курсом на Кіровоградську область», – йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Харківській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

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Станом на 0:45 карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, в яких оголошено про небезпеку, варто пройти в укриття.